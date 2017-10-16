Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, 16 октября, 2017, 10:10 — ИА Регнум. Сотрудники ФСБ Хабаровского края изъяли у троих жителей Комсомольска-на-Амуре почти тонну незаконно добытой черной игры, возбуждено уголовное дело. Об этом 16 октября сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по региону.

Черная икра

По версии следствия, двое мужчин и женщина скупали у браконьеров икру рыб осетровых пород и фасовали ее в пластиковые контейнеры для дальнейшего распространения за пределы края.

«Во время обысков в квартирах злоумышленников, а также в гаражах изъята почти тонна черной икры», — говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчины признались в содеянном и активно сотрудничают со следствием. Женщина свою вину не признает, в отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящий момент следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне в Комсомольске-на-Амуре задержали начальника РЭО ГИБДД и двух его подельников, которые подозреваются в незаконной добыче осетров и черной икры.