Нижний Новгород, 16 октября, 2017, 09:37 — ИА Регнум. Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин в ультимативной форме потребовал от руководства Нижнего Новгорода немедленно уйти в отставку.

Андрей Репин ИА REGNUM Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин

В непродолжительной беседе Никитин отказался обсуждать насущные проблемы города и его жителей, но потребовал от всех руководителей города подать в отставку, сообщает АПН-НН.

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Исполняющим обязанности главы городской администрации врио губернатора намерен назначить своего человека.

«В качестве единственного аргумента в пользу таких радикальных решений Глеб Никитин приводит тот факт, что его назначил президент РФ. Врио губернатора также заявил руководителям местного самоуправления, что в случае непринятия его требования им грозят большие проблемы от администрации президента», — отмечает издание.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Никитин на встрече с депутатами областного Законодательного собрания заявил, что намерен избавить Нижний Новгород от двуглавой модели управления.

По его словам, Нижнему Новгороду пора взять пример с других крупных городов, вернувшихся к одноглавой модели управления, при которой глава города исполняет еще и функции главы администрации. Выбирать такого главу города необходимо на конкурсной основе.

В ближайшее время губернатор намерен внести соответствующий законопроект на рассмотрение областного парламента и подыскать кандидата на пост главы Нижнего Новгорода.

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Вопрос о возвращении единоначалия в Нижнем Новгороде может стать первой темой для противостояния Никитина и представителей местных политических элит, которые два года назад уже завернули законопроект, предлагавший Нижнему Новгороду вернуться к одноглавой системе управления. В этом процессе активное участие приняли депутаты гордумы, объединившиеся вокруг Олега Сорокина, на сегодня занимающего пост вице-спикера Заксобрания и имеющего устойчивое лобби не только в гордуме, но и в областном парламенте.