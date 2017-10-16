Москва, 16 октября, 2017, 08:50 — ИА Регнум. 13 октября по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» понизился на 53 коп. (-0,93%), до 57,16 руб., курс евро — на 58 коп. (-0,85%), до 67,63 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $2,8 млрд (+21,73%), евро/рубль — 253,5 млн евро (+58,2%). Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик «Альпари» Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

В последний день недели торги на внутреннем валютном рынке открылись снижением по доллару и евро на фоне дорожающей нефти. К 13 часам по Москве баррель Brentподорожал на 2%, до $57,94. Курс доллара снизился до 57,55 руб., курс евро — до 68,05 руб.

Повышению нефтяных котировок способствовали несколько факторов: увеличение импорта нефти в Китае в сентябре, возможный отказ Штатов от участия в сделке с Ираном и беспорядки в Ираке.

Укрепление рубля усилилось после публикации сентябрьских данных по потребительской инфляции и розничным продажам в США, оказавшимися хуже прогнозных значений. Индекс потребительских цен CPI в США в сентябре вырос на 2,2% при прогнозе +2,3%. Розничные продажи выросли в прошлом месяце на 1,6% при ожидании роста на 1,9%.

На фоне общего ослабления американской валюты курс доллара упал до 57,06 руб., курс евро — до 67,54 руб.

В понедельник, 16 октября, на торгах в Азии нефть подорожала на 1% на новостях, что сегодня произошли столкновения между правительственными силами Ирака и курским ополчением пешмерга. Нефтяной рынок окажет поддержку российской валюте на открытии торговой сессии. С другой стороны, американский доллар торгуется в плюсе на азиатской сессии.

В пятницу курс доллара пробил поддержку 57,50 руб. (бычий сигнал для рубля). Если покупатели доллара США не смогут вернуть курс к 57,60 руб. по итогам дня, то на них возрастет давление с новой силой. В этом случае по рублю вновь замаячат уровни 56,75 и 56,15 руб. Техническая картина изменилась в пользу российской валюты. Пара евро/рубль при падении ниже 67,26 руб. направится к уровню 66,32 руб.