Ростов-на-Дону, 16 октября, 2017, 08:45 — ИА Регнум. Скандал, связанный с ещё не вышедшим в прокат фильмом Алексея Учителя «Матильда», сделал отличную рекламу киноленте. Несмотря на исторические неточности, допущенные в работе, роман Николая II с балериной Матильдой Кшесинской — это факт, который отрицать никак нельзя. Такое мнение высказал пресс-секретарь главы Донской митрополии Игорь Петровский, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Романтика

Он обратил внимание на то, что началась эта любовная история с личной трагедии Николая, ведь Александр III был категорически против его отношений с принцессой Алисой, потому что считал, что его сын достоин другой пары. До встречи с Матильдой Николай безумно любил её.

«После их знакомства на балу в 1890 году Николай не отвечал Матильде пылкостью чувств, но позже их роман возобновился с новой силой, между ними происходили все более частые встречи. В своих дневниках Николай назвал этот период самым светлым периодом своей юности. Но уже к 1893 году их отношения затухают. После 1894 года Матильда и Николай больше на людях не встречались. Они расстались друзьями, ни один из никогда не делал никаких трагедий из этого расставания и этих чувств. Более того, Николай даже посчитал нужным рассказать о своём увлечении своей будущей жене Александре Федоровне. Об этом она написала в своём дневнике», — привёл исторические факты Петровский.

По его мнению, любовь императора и императрицы — это была любовь по абсолютному согласию, эта была прекрасная семья, а их письма — образчиком отношений, они были верны друг другу без всяких сомнений.

«Но для царепоклонников (царебожников) этот эпизод (роман с Матильдой), как кость в горле. Раз царь святой, значит, Матильда не должна быть в этой истории. Я не буду спорить, что там было или не было, это вопрос к историкам. Но что касается того, чтобы отбелить какие-то стороны императора, возникает вопрос: «зачем?». Ведь это нисколько не бросает тень на его святость. В православной церкви есть множество титулов для святых. Есть мученики, блаженные или юродивые, бессеребреники, исповедники, преподобные, праведные, благоверные. У Николая совершенно отдельный статус — «страстотерпец». Это тот, кто принял смерть, но не от явных гонителей христианства, а от своих собственных единоверцев. Дело в том, как он принял смерть. В подвиге страстотерпцев подчеркивается именно незлобие их, их уподобление Христу в плане непротивления врагам. Но при этом жизнь страстотерпцев может быть совершенно разной. Церковь никогда не считала Николая идеальным правителем со святой жизнью, этого не было даже приблизительно. Канонизация императора связана не с его личной жизнью», — подчеркнул Игорь Петровский.

По его словам, напряжение вокруг фильма было бы снято простым жестом: если бы в титрах просто было сказано, что жанр фильма — фэнтези.

«Это не главный исторический фильм года. Ну напиши большими буквами, что основана картина по мотивам биографии, я уверен, напряжение бы спало. По крайней мере, у думающих людей. Проблема в том, что очень многие люди в нашей стране, к сожалению, это могут принять за чистую монету. Вот парадокс. Это единственная претензия», — отметил собеседник.

Читайте также: Страсти по «Матильде»: у Николая II есть история греха и история святости

Напомним, протесты и скандалы, который вызвал фильм Алексея Учителя, в Ростовской области не поддерживают. В Донскую митрополию приходят частные обращения с просьбой возглавить или благословить мятежи, восстания, выступления, молитвенные стояния. Но в этом вопросе церковь сохраняет спокойствие.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе стало известно, что российские телеканалы отказались от рекламы «Матильды» и вернули компании-прокатчику выплаченные деньги. Об этом проинформировал сам Учитель, упомянув три федеральных канала.

Ранее депутат Госдумы Наталья Поклонская в очередной раз написала обращение к генеральному прокурору РФ Юрию Чайке с просьбой отозвать прокатную лицензию на киноленту. По её словам, этого хочет большая часть жителей России. Но фраза «большая часть» ничем не подкреплена.