Киркук, Ирак, 16 октября, 2017, 07:48 — ИА Регнум. Подразделения иракской армии, направленные в провинцию Киркук для восстановления безопасности на военных базах, столкнулись с курдскими вооруженными отрядами отряды «Пешмерга», передает 16 октября телеканал Al-Sumaria.

Thestar.com Иракские войска в Киркуке

По данным источника в силах безопасности провинции, вооруженные столкновения между военными произошли в южной части Киркука.

«Столкновения произошли между вооруженными силами Ирака и пешмергой в промышленном районе южной части провинции», — сообщил источник, указав, что в нескольких районах провинции слышны выстрелы.

По данным курдского телеканала Rudaw, в ходе столкновения курды подожгли четыре военных автомобиля, принадлежащих армии Ирака.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, приказ о вводе войск в северную провинцию Ирака отдал премьер-министр Хейдар аль-Абади, являющийся главнокомандующим вооруженными силами страны. Он призвал принять все меры для сохранения территориальной целостности Ирака и обеспечения безопасности граждан страны.

В свою очередь, глава Курдистана Масуд Барзани приказал подразделениям пешмерга избегать боевых столкновений с армией Ирака, но разрешил открывать ответный огонь.

Ранее, 13 октября, аль-Абади выступил на заседании правительственного Совета безопасности и заявил о том, что контролировать районы, оспариваемые Багдадом и Эрбилем, будут федеральные и местные силы под руководством центральных властей.

Напомним, провинция Киркук, где находятся месторождения нефти, не входит в Иракский Курдистан согласно конституции страны. Однако курды считают эту местность исконно своей. В настоящее время она находится под контролем Эрбиля.