Лобня, Московская область, 16 октября, 2017, 05:55 — ИА Регнум. Актер Дмитрий Марьянов скончался по дороге в больницу в автомобиле своих друзей. В службе скорой помощи его товарищам признались, что оперативно приехать не смогут, сообщает телеграм-канал Mash.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Скорая помощь

«Умирающего Дмитрия Марьянова пришлось везти друзьям на своей машине в больницу, после того, как в скорой им заявили, что «сегодня слишком много вызовов, мы не сможем к вам приехать оперативно», — говорится в сообщении.

Известный артист почувствовал себя плохо утром 15 октября, когда находился на даче в Лобне. Друзьям он признался, что чувствует боль в ноге и спине. Во второй половине дня ему резко стало хуже, актер потерял сознание.

Понимая, что скорая не приедет, друзья решили везти Марьянова в больницу сами. Однако врачи уже не смогли ему помочь — актер скончался в пути.

Как сообщало ИА REGNUM, предположительной причиной скоропостижной смерти Дмитрия Марьянова является отрыв тромба. Актеру было 47 лет.

Артист выступал на сцене «Ленкома» и Театра имени Моссовета. Известность ему принесли съемки в детской музыкальной сказке «Выше Радуги». Дмитрий Марьянов также снялся в фильмах и сериалах «Дорогая Елена Сергеевна», «Любовь», «Графиня де Монсоро», «Досье Детектива Дубровского», «Личная жизнь следователя Савельева», «День Радио».

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