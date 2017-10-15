Ушел из жизни актер Дмитрий Марьянов

Лобня, Московская область, , 22:54 — REGNUM В Подмосковье на 48 году жизни скончался актер театра и кино Дмитрий Марьянов. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Трагедия произошла в воскресенье, 15 октября, в городе Лобня. Друзья повезли артиста в местную больницу после того, как он почувствовал себя плохо.

В настоящее время выясняются причины смерти артиста.

Дмитрий Марьянов родился 1 декабря 1969 г. в российской столице. В 1992 г. он окончил Театральное училище им. Б.Щукина. С 1994 г. актер выступал в составе труппы театра «Ленком».