Тиллерсон: США намерены работать с партнерами по иранскому вопросу
Вашингтон, 15 октября, 2017, 17:53 — ИА Регнум. Власти США намерены продолжать взаимодействие с партнерами по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон в эфире телекомпании CNN.
«Мы (власти США) будем работать с партнерами», — сказал он.
При этом Тиллерсон добавил, что официальный Вашингтон заинтересован в проведении инспекций на ядерных объектах Ирана.
Напомним, 15 октября министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф в эфире иранского государственного телеканала заявил, что Исламская Республика Иран может выйти из ядерной сделки, если против Тегерана снова введут санкции.
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