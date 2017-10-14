Санкт-Петербург, 14 октября, 2017, 22:29 — ИА Регнум. Пожилую женщину сбил автомобиль скорой помощи 14 октября в Московском районе Санкт-Петербурга. В тяжелом состоянии пострадавшая была госпитализирована в больницу, где скончалась. По факту трагедии проводится проверка.

Дарья Антонова ИА REGNUM Машина скорой помощи

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УГИБДД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, ДТП произошло в 18:40 у дома 37 по улице Варшавская.

«Водитель, мужчина 1956 года рождения, управляя автомобилем, принадлежащим автопарку скорой медицинской помощи, совершил наезд вне зоны пешеходного перехода на пешехода, женщину 1937 года рождения», — сообщили в дорожной полиции.

Женщина была госпитализирована в тяжелом состоянии.

По данным «Пятого канала», ЧП произошло в тот момент, когда женщина переходила дорогу и не заметила приближающуюся машину скорой помощи. В больницу пострадавшую отвезла та же машина, что и сбила ее. Однако усилия медиков не помогли: женщина скончалась.