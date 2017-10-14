Санкт-Петербург, 14 октября, 2017, 20:00 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин вечером 14 октября открыл 137-ю ассамблею Межпарламентского союза в Санкт-Петербурге, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Kremlin.ru Владимир Путин на церемонии открытия 137-й Ассамблеи Межпарламентского союза

«Для нас большая честь принимать ассамблею Межпарламентского союза, старейшей межпарламентской организации, у нас в России, у нас дома», — сказал Владимир Путин.

По словам президента РФ, нынешний форум стал самым представительным в истории, в Петербург прибыли 160 делегаций из разных стран мира.

Путин заметил, что участникам предстоит обсудить темы защиты прав и свобод человека, борьбы с терроризмом, глобального развития.

По мнению президента, символично, что форум проходит в Петербурге, где в начале ХХ века начала работу первая в стране Дума.

«Это наследие, исторические уроки прошлого важны для нас сегодня так же, как и опыт наших зарубежных коллег в сфере правотворчества и партийного строительства», — заметил Путин.

Глава российского государства напомнил, что в следующем году российской Конституции исполнится 25 лет.

«Мы будем последовательно двигаться по пути развития демократических представительных институтов власти, повышения авторитета и значимости законодательной ветви власти», — подчеркнул президент России.

Ранее глава Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Межпарламентский союз (МПС) является неполитизированной, неангажированной площадкой, где каждой стране предоставляется возможность высказать свою точку зрения, а проведение 137-й Ассамблеи МПС в Санкт-Петербурге говорит о признании роли России в мире.

По словам председателя МПС Сабера Чодхури, для участия в Ассамблее зарегистрировались все 173 государства-участника МПС. «Весь мир представлен в ходе Ассамблеи. Беспрецедентно высокое количество делегатов, спикеров и вице-спикеров, 155 национальных парламентов на данный момент зарегистрированы как участники Ассамблеи. Каждая делегация возглавляется либо председателем парламента, либо его заместителем», — добавил он.

Межпарламентский союз является старейшей международной парламентской организацией, он основан в 1889 году и объединяет парламентариев 173 стран мира и 11 межпарламентских организаций. Межпарламентский союз содействует развитию парламентаризма, соблюдению прав человека, а также установлению межнационального мира и сохранению международной безопасности.