Лондон, 13 октября, 2017, 22:27 — ИА Регнум. Борис Джонсон, который пока ещё занимает пост министра иностранных дел Великобритании, в конце 2017 года намерен посетить Российскую Федерацию. Об этом сегодня, 13 октября, сообщила пресс-служба британского внешнеполитического ведомства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Борис Джонсон

Сообщается, что глава британского министерства иностранных дел Борис Джонсон посетит Москву в конце 2017 года для обсуждения Ирана, Ближнего Востока и вопросов безопасности.

«Министр иностранных дел посетит Москву к концу года по приглашению министра иностранных дел Сергея Лаврова в рамках здравого сотрудничества с Россией», — сказано в сообщении пресс-службы МИД Великобритании.

Также МИД Великобритании напомнил, что Джонсон и Лавров в последний раз виделись на Генеральной Ассамблее ООН, а «сейчас настало важное время для обеих стран обсудить вопросы международной безопасности»

«Как постоянных членов ООН, нас беспокоят общие вопросы, в том числе задача снижения угрозы со стороны ядерной и ракетной программ КНДР», — сказано в сообщении МИД Великобритании.

Джонсон рассчитывает обсудить с Лавровым ход выполнения ядерной сделки с Ираном, и ряд других вопросов, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке.

«Я с нетерпением жду визита в Москву, переговоров с российским правительством и с более широким кругом россиян, включая представителей гражданского общества и — что очень важно — нового поколения», — заявил Джонсон по поводу своего возможного визита в Россию.

В Москве Джонсона ждёт скорее всего холодный прием, так как он неоднократно заявлял, что из России нужно сделать «страну-изгоя».