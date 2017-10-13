Москва, 31 марта, 2016, 13:44 — ИА Регнум. Спрос на LADA XRAY в различных регионах России исследовало аналитическое агентство «Автостат».

automotor.hu LADA XRAY

Отчет базируется на данных о февральских продажах новой машины «АвтоВАЗ». Наибольшее количество LADA XRAY было продано в Татарстане — 44 штуки. В Санкт-Петербурге — 43. На третьей позиции оказалась Самарская область, жители которой купили 37 автомобилей этой марки.

Москва и Свердловская область отметились приобретением 31 автомашины LADA XRAY. Подмосковье и Воронежская область приобрели по 25 автомобилей новой марки. Автопарк Нижегородской области пополнился 24 такими машинами, более 20 LADA XRAY приобретены жителями Краснодарского и Пермского краев. Остальные российские регионы купили менее чем по 20 новых машин.

Всего в феврале 2016 года в России реализована 631 LADA XRAY.

Напомним, что продажи LADA XRAY начались 14 февраля в 124 дилерских центрах. Цена новой машины находится в диапазоне от 589 до 723 тысяч рублей.