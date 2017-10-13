Москва, 13 октября, 2017, 19:06 — ИА Регнум. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев ждет от Чечни успехов в развитии сельского хозяйства, а конкретно — поставок фруктов и овощей в российские регионы. На встрече с главой республики Рамзаном Кадыровым, которая состоялась сегодня, 13 октября, он посоветовал вплотную заняться выращиванием сельскохозяйственной продукции, которая будет востребована у потребителей и принесет доход Чечне. Об этом ИА REGNUM 13 октября сообщили в пресс-службе главы Чечни.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

«Хорошо, что новые мощности вводятся и по животноводству, и по садам, потому что Чеченская Республика — она предгорная, сады у вас растут хорошо, и на этом как раз можно зарабатывать деньги для республики и просто поставлять на наш рынок хороший урожай фруктов, овощей!» — заявил премьер-министр РФ.

По словам Кадырова, показатели по линии сельского хозяйства у республики хорошие. В качестве примера успешных проектов он назвал проект «Казбек». Он и еще три производства должны обеспечить рабочими местами более пяти тысяч жителей Чечни.

Как отметил глава региона, сельхозпроизводители Чечни добились в 2017 году урожая выше среднего. Есть в субъекте свои новые сорта, и «проекты, которые сегодня существуют, тоже позволяют развивать по полной сельское хозяйство», заявил чеченский лидер.

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О том, что Чечня в скором времени станет центром развития сельского хозяйства России, заявлял еще в мае 2017 года глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев. Осмотрев тепличный комплекс ООО «Родина» в Грозном, он высказал восхищение увиденным. По его словам, он «впервые увидел такой уникальный комплекс, где все сделано со вкусом, грамотно, соответствует передовым технологиям».

Отметим, на территории тепличного комплекса «Родина» выращивают около 5500 тонн помидоров и 2660 тонн огурцов в год. Здесь на территории 320 га также разбит фруктовый сад. Урожай яблок, черешни, груш, персиков и слив достигает не менее 15 тысяч тонн в год.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году Рамзан Кадыров призвал вывести сельскохозяйственную отрасль республики на новый уровень. Он напомнил, что республика всегда славилась продукцией сельхозпредприятий, в которых было занято около 70% населения. Призыв к импортозамещению после введения санкций Запада в Чечне восприняли как новый толчок к развитию отрасли.

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Глава Чечни личным примером поддержал отечественного производителя. Говоря о необходимости решать проблему насыщения отечественного рынка своими собственными продуктами, Кадыров шутя пригрозил жене, что «на его столе не должно быть продуктов, произведенных за пределами Чечни, если аналогичные выпускаются у нас», в противном случае он с ней разведется.