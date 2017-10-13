Париж, 13 октября, 2017, 18:53 — ИА Регнум. В пятницу, 13 октября на заседании 202-ой сессии исполнительного совета ЮНЕСКО в Париже принято единогласное решение о создании Международного центра компетенций в горно-техническом образовании под эгидой ЮНЕСКО на базе Санкт-Петербургского Горного университета, занимающего 15-е место в рейтинге горно-технических университетов мира по версии QS.

Пресс-служба ПАО ФосАгро Штаб-квартира ЮНЕСКО

Эта структура станет важным звеном в реализации таких целей устойчивого развития, утверждённых ООН, как повышение качества высшего образования, борьба с изменением климата, защита и восстановление экосистем. Первый шаг к её появлению был сделан в декабре 2015 года, когда генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова и ректор Горного университета Владимир Литвиненко подписали соответствующее коммюнике.

Заинтересованность ЮНЕСКО, ведущих высших технических учебных заведений мира, руководства отечественных и зарубежных минерально-сырьевых компаний в появлении этой структуры не случайна. Сегодня дефицит квалифицированных руководителей и специалистов на добывающих и перерабатывающих предприятиях является сдерживающим фактором развития национальных экономик, а также одной из основных причин гибели людей и масштабных загрязнений окружающей среды в результате промышленных аварий.

Принимая решение о создании Центра, исполнительный совет ЮНЕСКО отметил, что его деятельность полностью соответствует программным приоритетам организации и призвал все государства «активно сотрудничать с Международным центром компетенций в горнотехническом образовании в Российской Федерации».

Его задачами станет унификации образовательных стандартов для профильных высших учебных заведений различных стран мира; создание единой системы международной профессиональной аттестации инженеров; повышение мобильности студентов, аспирантов и преподавателей; создание и внедрение инновационных технологий, повышающих эффективность и безопасность предприятий минерально-сырьевого комплекса.

«Важнейшим элементом в деле реализации целей устойчивого развития должно стать повышение качества высшего образования и внедрение системы повышения квалификации на протяжении всей жизни для работников добывающих и перерабатывающих производств. Именно поэтому ЮНЕСКО поддержало идею создания Международного центра компетенций в горно-техническом образовании», — заявила на церемонии подписания соглашения генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова.

«Мы создали оргкомитет, объединяющий университеты горно-технического профиля, а в мире сейчас около 800 таких вузов. Международный центр компетенций должен стать эффективным инструментом, способствующим повышению качества подготовки кадров и постоянному росту их квалификации за счёт внедрения системы непрерывного образования», — подчеркнул ректор Горного университета Владимир Литвиненко.