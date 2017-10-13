Москва, 13 октября, 2017, 20:20 — ИА Регнум. Дополнительные средства, которые выделяются из бюджета Москвы на программу «Моя улица», нужно направить на формирование локальных центров в периферийных районах города, считает член Союза московских архитекторов Ирина Ирбитская. Как она заявила корреспонденту ИА REGNUM, в первую очередь нужно вкладываться в спальные районы Москвы, так как центр уже достаточно модернизирован.

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«Остальные деньги я бы вкладывала в периферийные районы и сформировала там локальные центры жизни. Для этого нужно пересмотреть инфраструктуру потребления. Например, структуру ТРЦ. Совершенно очевидно, что это устаревший формат, с ним нужно что-то делать», — отметила Ирбитская.

По её мнению, формат торгового центра «катастрофически устарел», более того, он вызывает жёсткую централизацию бизнеса. В мировой практике есть примеры, когда ТРЦ переделывали либо в школы, либо в больницы, либо в научные центры.

«Сейчас выгода предпринимателю от крупного центра одна. Представьте, что тоже самое количество магазинчиков находится на верхних этажах, этакой стрит-ритейл. Выгод предпринимателю несколько. Если с одним что-то случается, это не означает крах всей торговли в данном районе», — подчеркнула спикер.

Добавим, всего на благоустройство Москвы, создание парков и другие мероприятия по развитию городской среды в 2018—2020 годах выделят 138 млрд рублей. Это следует из проекта бюджета, внесенного в Московскую городскую думу. Из них на реализацию программы «Моя улица» за три года выделят около 94 млрд рулей. На парки и озеленение территорий в 2018—2020 годах направят 12,1 млрд рублей, из которых 10,9 млрд собираются потратить уже в 2018-м. На благоустройство парков культуры и отдыха, музеев-усадеб и музеев-заповедников из бюджета Москвы за три года потратят 17,1 млрд рублей.

По мнению доцента кафедры государственного управления Института общественных наук РАНХиГС Александра Балобанова, с программой «Моя улица» часто возникают разные «нелепости». Недочёты чаще всего касаются неправильной укладки плитки, постоянного перекрытия улиц, а также слабой работы ливневой системы. Эксперт добавил, что в вопросах развития города можно исходить из двух основных факторов — экспертного знания и управленческого представления о том, что должно быть в городе, а также из мнений самих горожан. Например, обсуждение плана развития города или транспортных развязок можно переложить на плечи властей, однако благоустройство самих улиц должны определять москвичи.

«Это может быть непросто, люди Москвы ворчливы и критичны, но это нужно делать. К плитке есть и более серьёзное нарекание, посмотрите, что с ней происходит в гололёд. Все работы, которые происходят, заточены на асфальт. Я знаю человека, который получил перелом позвоночника, поскользнувшись на такой плитке. Что касается ливнёвки, она должна быть спроектирована иначе. То, что вода не уходит, означает, что изначально она была спроектирована под другие объёмы воды. Нужно адекватное проектирование и адекватное содержание», — подчеркнул Балобанов.

Отметим, по данным РБК, в 2018 году в рамках программы «Моя улица» планируется закончить благоустройство улиц Николоямская, Верхняя и Нижняя Радищевская, Воробьёвской набережной, парка в районе Ходынского поля, а также ряда улиц и переулков в ЦАО. Будет продолжено благоустройство поймы Яузы общей площадью 379 га. Из них 233 га было реконструировано ранее, оставшиеся 146 га будут отремонтированы в 2018—2019 годах. По подсчётам, в 2015 году расходы на «Мою улицу» составили около 20 млрд руб., в 2016-м — 32,9 млрд руб., в 2017 году затраты превысят 40 млрд руб.

Как сообщало ИА REGNUM, столичные власти решили продлить программу благоустройства «Моя улица» до 2020 года. В 2018 году расходы на программу составят 33,3 млрд рублей, в 2019-м — 30,6 млрд рублей, в 2020 году — 30,5 млрд рублей. Изначально программа «Моя улица» была рассчитана на 2015—2018 годы. За первые два года в рамках программы отремонтировали более 100 улиц, в 2017 году работы должны пройти на 80 столичных улицах.

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