Дюссельдорф, Германия, 13 октября, 2017, 18:12 — ИА Регнум. Высший земельный суд Дюссельдорфа принял решение о снятии всех ограничений аукционного использования газотранспортных мощностей газопровода OPAL, сообщает 13 октября пресс-служба компании-оператора OpalGastransport GmbH & Co KG.

w100pebble Правосудие

По словам пресс-секретаря компании Татьяны Бернерт, после снятия ограничений OpalGastransport GmbH & Co KG намерена ежемесячно и ежегодно продавать на аукционах все мощности газопровода.

Напомним, газопровод OPAL соединяет «Северный поток» с газотранспортной системой Западной и Центральной Европы, подавая топливо в Германию до границы с Чехией в общих объемах до 36 млрд куб. м. газа в год.

Ограничения на использование мощностей накладывались на газопровод под предлогом борьбы с монополизацией поставок газа, однако до сих пор так и не нашлось поставщиков, альтернативных «Газпрому», хотя польская компания PGNiG и правительство Польши регулярно оспаривают эту ситуацию в Европейском суде.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что продолжение газопровода «Турецкий поток» до Сербии является желательным сценарием для Анкары.