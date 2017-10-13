Ростов-на-Дону, 13 октября, 2017, 18:38 — ИА Регнум. Оправдала ли себя действующая с 2014 года система выборов глав городов и районов, пока говорить рано. По мнению политолога, научного сотрудника Института мировой экономики и международных отношений имени Евгения Примакова Российской академии наук Антона Бредихина, для подведения итогов требуется больше времени, передаёт ИА REGNUM 13 октября.

ИА REGNUM Ростов-на-Дону

«Для реализации любого крупного политического решения, пускай даже и регионального масштаба, нужно время, нужны завершенные проекты, нужен опыт. Такими методами, которые предлагают оппозиционеры, можно каждый год проводить референдум, выделять на это дело миллионы бюджетных средств, а потом снова говорить, что властные институты кого-то не устраивают. В Ростове-на-Дону получится подобие «Свадьбы в Малиновке». А подобная чехарда нужна столице Дона? Особенно в преддверии столь значимых событий, как выборы президента Российской Федерации и проведение чемпионата мира по футболу», — отметил собеседник.

Напомним, политической «Партии роста» в проведении референдума о прямых выборах мэров на Дону было отказано. Решение вынесла избирательная комиссия Ростовской области. В предоставленных документах было выявлено несоответствие требованиям федерального и областного законодательства, уставу Ростовской области. Между тем у Ростовской области остался ещё шанс вернуть прямые выборы мэра. Его использует региональное отделение партии «Справедливая Россия».

«Видимо, «Справедливая Россия» и «Партия роста» подобными заявлениями хотят набрать политические очки в регионе. И всему причиной все те же выборы президента РФ. Оппозиция заявляет, что их что-то не устраивает, ищет изъяны в региональном законодательстве, а сами при этом ничего значимого в жизни Ростовской области не предпринимают. Известную фразу в данном случае можно сократить до «критикуешь — делай!» А ими что-то делается? Вопрос и в том, что вряд ли они, не имея большинства в муниципальном парламенте, способны получить большинство на мэрских выборах. Здесь нужно начинать с политики «малых дел», показать, что они готовы принести пользу городу на уровне дома, квартала, района, а уже потом поднимать столь важный вопрос как региональный референдум», — считает Бредихин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, жители Ростовской области — участники социологических опросов — скептически оценивают свои возможности повлиять на политику в регионе, в том числе с помощью участия в выборах. Об этом говорит и снижающийся интерес к голосованию. Об этом говорят и результаты единого дня голосования 10 сентября 2017 года. Явка избирателей напрямую показала недоверие граждан к выборам.

Так, на 44 избирательных участка пришли только лишь 14 тыс. 409 человек из 58,5 тыс. жителей региона, включенных в списки. То есть отдали голос в пользу того или иного кандидата только лишь 24,55% избирателей. Для сравнения: явка на губернаторских выборах 2015 года и выборах в Государственную думу РФ в 2016 году на Дону не дотянула до 50%.