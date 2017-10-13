Рим, 13 октября, 2017, 17:03 — ИА Регнум. По всей Италии в пятницу, 13 октября, прошли акции протестов учащихся старших классов и студентов университетов. Главным организатором протестов выступил национальный Союз студентов.

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Открытых вопросов много: потолки исторических вузов разрушаются, всё меньше грантов на обучение и всё больше претендентов,

Учащиеся бастуют также против так называемого введения чередования «школа — работа», которое обязывает проводить трудовую практику для студентов старших классов. Студенты также бастуют против неоплаченных стажировок.

«Мы спрашиваем у министерства образования, что случилось со статусом студенток и студентов и кодексом поведения для компаний, — заявила Франческа Пикси, национальный координатор Союза студентов. — Мы прочувствовали минусы модели «школа — работа». Мы студенты, а не товары в руках компаний».

Последний случай, которые привел к протесту, случился со школьником семнадцати лет, который получил производственную травму во время стажировки. Затем Торговые палаты Италии выпустили ваучеры для компаний, которые активировали процесс трудовых стажировок.

«Ресурсы, которые были розданы компаниям в качестве налоговых льгот, должны быть инвестированы на бесплатное образование. Школа и университет не должен быть подчинены прибыли, нужно менять рынок труда», — говорится в заявлении Союза студентов.

Чередование «школа — работа», обязательное для всех учащихся последних трех лет средней старшей школы и лицеев, является одним из самых значительных нововведений закона 107 от 2015 года с соответствии с принципом открытой школы.

Фактически, как поясняется на сайте министерства образования, школа должна стать наиболее эффективной структурной политикой для роста и обучения новым навыкам, что должно внести вклад в борьбу с безработицей и несоответствием спроса и предложения на рынке труда. По этой причине школа должен быть «открыта для территории», попросив у общества помощи в процессе обучения, чтобы ученики были заранее осведомленными в выборе своего будущего.