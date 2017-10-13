Собянин оценил реконструированную Рублевскую станцию водоподготовки
Москва, 13 октября, 2017, 16:43 — ИА Регнум. Московский градоначальник Сергей Собянин посетил недавно реконструюрованную Рублевскую станцию водоподготовки, сообщает газета «Известия».
По информации издания, при этом мэр Москвы Сергей Собянин продегустировал воду, очищенную новым блоком очистки воды.
В ходе визита Собянин напомнил, что Рублевская станция обеспечивает водой 26 районов Москвы, а новый блок позволяет улучшить качество очистки воды, убрать неприятный запах и сделать.
По заявлению главы столичного управления Роспотребнадзора Елены Андреевой, водоочистка проводится озонированием и сорбированием.
Как сообщало ИА REGNUM, 6 июля 2017 года Сергей Собянин заявил на VII Московском урбанистическом форуме, что ключевым фактором в развитии крупных городов являются улучшение экологии и эпидемиологической ситуации.