Москва, 13 октября, 2017, 16:43 — ИА Регнум. Московский градоначальник Сергей Собянин посетил недавно реконструюрованную Рублевскую станцию водоподготовки, сообщает газета «Известия».

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Собянин

По информации издания, при этом мэр Москвы Сергей Собянин продегустировал воду, очищенную новым блоком очистки воды.

В ходе визита Собянин напомнил, что Рублевская станция обеспечивает водой 26 районов Москвы, а новый блок позволяет улучшить качество очистки воды, убрать неприятный запах и сделать.

По заявлению главы столичного управления Роспотребнадзора Елены Андреевой, водоочистка проводится озонированием и сорбированием.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июля 2017 года Сергей Собянин заявил на VII Московском урбанистическом форуме, что ключевым фактором в развитии крупных городов являются улучшение экологии и эпидемиологической ситуации.