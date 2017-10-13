Санкт-Петербург, 13 октября, 2017, 16:31 — ИА Регнум. Появление женщин на руководящих постах по всему миру является ответом на запрос общества на гуманность. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, такое мнение сегодня, 13 октября, на встрече с журналистами, посвященной открытию 137-й Ассамблеи Межпарламентского союза, высказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

(сс)Совет Федерации РФ Валентина Матвиенко

«Вообще, мне кажется, матриархат надвигается, потому что всё больше женщин в мире выдвигается на ключевые позиции, всё больше женщин появляется на руководящих постах в разных сферах. Это не случайно. В обществе востребован такой подход: хочется больше гуманности, больше человечности. Во всём: в политике, в отношениях. Это запрос общества», — сказала Валентина Матвиенко.

Вместе с тем она подчеркнула, что выступает против каких-либо искусственных мер, обеспечивающих равенство полов, поскольку это унизительно. По ее мнению, вместо этого каждое государство должно создать условия для того, чтобы женщины имели право выбора: быть матерью, женой или заниматься бизнесом, либо совмещать реализацию своих природных качеств с карьерой и получением высшего образования.

«Ситуация в мире меняется в лучшую сторону, всё больше прав женщины отвоевывают через парламенты, через законы стран», — отметила Матвиенко.

Спикер Совфеда рассказала, что недавно встречалась с министром иностранных дел Саудовской Аравии, и узнала от него, что два года назад было принято соответствующее решение, и теперь в парламенте Саудовской Аравии работает 30% женщин. Также там недавно приняли решение разрешить женщинам водить автомобили, на что Валентина Матвиенко пошутила в диалоге с парламентарием Саудовской Аравии.

«Знаете, будьте готовы к тому, что количество ДТП вырастет, но не потому, что женщины плохо водят, а потому, что мужчины будут засматриваться женщин-водителей», — усмехнулась она, вспоминая ту беседу.

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Глава Совета Федерации также напомнила, что в этом году президентом России Владимиром Путиным была принята государственная стратегия до 2020 года, где прописаны реальные механизмы поддержки женщин, семьи, поддержки женщин в бизнесе и т.д. «Это кардинально улучшит ситуацию в России», — считает Валентина Матвиенко.