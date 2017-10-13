Нижний Новгород, 13 октября, 2017, 13:53 — ИА Регнум. Практически сразу после того, как врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин заявил о том, что Нижнему Новгороду необходимо отказаться от двуглавой модели управления, в социальных сетях началось активное обсуждение возможных кандидатов на пост «единого» мэра, который будет одновременно исполнять обязанности главы города и главы городской администрации.

Андрей Репин ИА REGNUM Нижний Новгород

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Особо активны в этом вопросе местные анонимные и не очень телеграм-каналы. Пока таких кандидатов двое. Один из них — действующий депутат Госдумы, а в прошлом последний всенародно избранный мэр Нижнего Новгорода Вадим Булавинов.

Андрей Репин ИА REGNUM Вадима Булавинова вновь прочат в мэры города

По мнению телеграм-экспертов, он вполне может вновь оказаться во главе города, а стартом для этого этапа его карьеры может стать так кстати освободившийся пост главы регионального отделения «Единой России». Вице-спикер ОЗС Александр Табачников, возглавлявший региональное отделение с начала 2016 года, как раз написал заявление о сложении полномочий.

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Примечательно, что сам Булавинов, проиграв в 2010 году битву за пост главы города набирающему политическую силу бизнесмен Олегу Сорокину, после этого заявлял, что возвращаться на муниципальный уровень у него нет желания. Он был готов рассмотреть предложения о новой работе на уровне федеральных органов власти.

Вторым возможным кандидатом на пост главы города некоторые эксперты называют еще одного депутата Госдумы — Дениса Москвина. Правда, и по его кандидатуре нет единого мнения. Отмечается, что муниципальная должность Москвину будет «маловата», но зато с подачи приволжского полпреда Михаила Бабича он может оказаться в кресле заместителя губернатора, курирующего вопросы внутренней политики. Остается только убрать из этого кресла Романа Антонова, чья карьера на сегодня омрачена скандалом из-за любви к вертолетным прогулкам.

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Как сообщало ИА REGNUM, врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин на встрече с депутатами областного Законодательного собрания заявил, что намерен избавить Нижний Новгород от двуглавой модели управления.

Андрей Репин ИА REGNUM Врио губернатора Глеб Никитин надеется на смену модели управления в Нижнем Новгороде

По его словам, Нижнему Новгороду пора взять пример с других крупных городов, вернувшихся к одноглавой модели управления, при которой глава города исполняет еще и функции главы администрации. Выбирать такого главу города необходимо на конкурсной основе.

В ближайшее время губернатор намерен внести соответствующий законопроект на рассмотрение областного парламента.

Вопрос о возвращении единоначалия в Нижнем Новгороде может стать первой темой для противостояния Никитина и представителей местных политических элит, которые два года назад уже завернули законопроект, предлагавший Нижнему Новгороду вернуться к одноглавой системе управления. И в этом процессе активное участие приняли депутаты гордумы, объединившиеся вокруг того же Олега Сорокина, на сегодня занимающего пост вице-спикера Заксобрания и имеющего устойчивое лобби не только в гордуме, но и в областном парламенте.

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Поэтому говорить о том, что идея Никитина о возвращении Нижнего Новгорода к одноглавой системе управления пройдет гладко, пока рано. Кроме того, некоторые из депутатов сомневаются, что эта идея очень своевременна.

Андрей Репин ИА REGNUM Александр Шаронов сомневается в своевременности административной реформы в Нижнем Новгороде

В частности, по итогам встречи депутатов с Никитиным глава бюджетного комитета Заксобрания Александр Шаронов завил, что для перевода Нижнего Новгорода на одноглавую модель управления необходимо внести соответствующие изменения в Устав города, которые могут быть применены только к следующему составу городской думы. Если новую систему управления планируется применить еще при нынешнем составе гордумы, избранном в 2015 году, то депутатам придется самораспуститься.

«Непонятно, с чего вдруг депутаты городской думы будут сами себе резать полномочия», — отметил Шаронов в беседе с журналистами.