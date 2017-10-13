Москва, 13 октября, 2017, 14:12 — ИА Регнум. Китайская валютная торговая система (CFETS) объявила о создании платежной системы payment versus payment (PVP) для проведения транзакций в юанях и российских рублях, что позволит проводить взаиморасчеты без посредничества доллара. Внедрение такой системы позволит снизить возможности политического давления США на российско-китайские отношения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 октября заявил президент Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Монкевич.

Megabanki.ru Юань

«На российско-китайских торговых отношениях появление PVP, конечно, отразится положительно — появится возможность убрать промежуточную транзакцию через доллар. Это сократит издержки и повысит эффективность внешнеторгового оборота между странами», — заявил Монкевич.

«Учитывая взаимные инвестиционные интересы и взаимную интеграцию бизнеса между Россией и Китаем, новая платежная система, безусловно, будет востребована. Снижение зависимости в двусторонней торговле от доллара позволит ускорить проведение платежей и снизит влияние политических рычагов США на российско-китайские отношения», — подчеркнул он.

Эксперт отметил, что на сегодняшний день министерство коммерции КНР и Министерство промышленности и торговли РФ обозначили в качестве целевого уровня двусторонней торговли значение в 200 млрд долларов к 2025 году.

«Первые две валюты, с которыми начала работать система PVP — это российский рубль и китайский юань. Это говорит о приоритетах PVP и главных игроках, на которых ориентируется новая платежная система. Очевидно, что основной объём платёжных операций в PVP будет проходить между Россией и Китаем», — указал эксперт.

В настоящее время юань является одним из претендентов на статус новой резервной мировой валюты, интернационализация его статуса является государственной задачей в КНР, и поэтому как минимум Пекин будет добиваться роли юаня как главной региональной валюты в Азии, отметил президент Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей.

«Реализация инициативы «Один пояс — один путь» и развитие системы платежей в национальных валютах позволит существенно упрочить статус юаня. Так, доллар стал ключевой валютой мира после реализации «Плана Маршалла» в Европе. Инициатива «Один пояс — один путь» на евразийском пространстве сопоставима по масштабу и объёму планируемых инвестиций. И платёжная система PVP станет одним из первых шагов на пути интернационализации юаня за счёт увеличения объёма инвестиций и торговли в национальных валютах», — заявил Монкевич.

9 октября после одобрения Народного банка Китая была запущена система PVP для проведения транзакций в юанях и российских рублях. Согласно сообщению CFETS, PVP позволит сократить риски при расчетах и улучшить эффективность валютного рынка. CFETS сообщила также, что планирует создать подобные системы для юаня и других валют в рамках проекта «Один пояс — один путь».