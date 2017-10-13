Москва, 13 октября, 2017, 13:25 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин внёс в Мосгордуму проект бюджета на 2018 год и плановый период 2019—2020 годов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе думы. Согласно проекту, в 2018 году в Москве планируется значительно увеличить расходы на социальные нужды. Расходы на программу реновации составят 100 млрд рублей.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Реновация

«В рамках адресной инвестиционной программы в 2018—2020 гг. планируется построить и ввести в эксплуатацию около 600 новых объектов, в том числе 35 станций метро, 55 ТПУ, 300 км дорог, 2,7 млн кв м жилья (включая программу реновации), 88 школ и детских садов, 27 поликлиник, 18 больничных корпусов, 7 подстанций скорой помощи», — заявил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Также в проекте городского бюджета прописаны расходы на программу реновации жилищного фонда Москвы. В 2018 году на проект предполагается выделить около 100 млрд рублей. Это позволит начать реализацию программы во всех административных округах столицы.

«Объём доходов бюджета на 2018 год запланирован на уровне 2 103,6 млрд рублей. Расходы планируются в объёме 2 326,5 млрд рублей. Бюджет города Москвы остаётся социальным. На 2018 год планируется значительное увеличение социальных расходов», — добавил Шапошников.

Отметим, столичный парламент рассмотрит документ в первом чтении на ближайшем заседании. Напомним, согласно закону города Москвы «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», предметом рассмотрения в первом чтении являются основные характеристики бюджета: общий объём доходов и расходов, дефицит бюджета, источники формирования доходов бюджетов муниципальных образований, программа государственных заимствований города Москвы, а также программа государственных гарантий.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, на заседании Мосгордумы 20 сентября депутатами от КПРФ запланированные траты бюджета Москвы на 2017—2019 годы раскритиковали за необоснованно высокие расходы по отдельным статьям.

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