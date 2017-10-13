Пекин, 13 октября, 2017, 12:11 — ИА Регнум. Ученые и коллекционеры прибывают в китайскую провинцию Юньнань для поиска метеоритов.

Hannes Grobe Осколок метеорита

По словам очевидцев 4 октября на Юго-Западе Китая в небе был замечен огненный шар, после чего жители района жаловались на незначительный тремор, подобный тому, что бывает при землетрясениях, пишет «Синьхуа».

По данным НАСА, огненный шар был метеором, который вошел в атмосферу Земли со скоростью 14,6 километров в секунду.

На случай уже отреагировали интернет-магазины, которые начали продавать якобы осколки и изделия из космического объекта.

В связи с этим власти Китая ужесточили контроль за интернет-магазинами и просят коллекционеров воздержаться от покупки.

Информации о пострадавших или материальном ущербе не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, небесное тело, которое появилось в небе над Китаем, было болидом. Это разновидность метеоров, отличающихся чрезвычайной яркостью.