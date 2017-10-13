Москва, 13 октября, 2017, 11:28 — ИА Регнум. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов объяснил схему освобождения от утилизационного сбора импортных транспортных средств, передает корреспондент ИА REGNUM 13 октября.

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Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, согласно которому, в частности, отменяется утилизационный сбор в отношении транспортных средств, с года выпуска которых прошло менее трех лет. Перечень такой техники определит правительство.

«Мы изначально хотели, чтобы перечень продукции был закреплен в законе. Нас поправили коллеги из правительства — Денис Мантуров сказал, что давайте переведем это в постановление правительства, чтобы иметь возможность более гибко реагировать на конъюнктуру, и если вдруг появятся сервисные центры — мы говорим об их отсутствии сейчас, еще что-то, то тогда мы, собственно, будем сокращать перечень продукции, которая подпадает под это сокращение», — заявил Алиханов в Госдуме, заверив, что «никаких рисков перетока на территорию РФ этой техники нет».

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Губернатор пояснил также ранее приведенный замглавы Минэкономразвития Саввой Шиповым конкретный пример крупного сельхозтоваропроизводителя, который столкнулся с проблемами при ремонте сельхозтехники — в ходе дискуссии Шипов сообщил, что один из крупных сельхозпроизводителей экс-мэр Москвы Юрий Лужков закупил сельскохозяйственную технику российского производства, однако в поставках запчастей возникли проблемы.

«Что касается открытия нашими сельхозпроизводителями представительств в Европе. К сожалению, сколько лет уже существует современная Россия, ни одного такого центра до сих пор не открыл ни один производитель. Хотя, казалось бы, Санкт-Петербургский, например, тракторный завод мог бы это сделать. Я надеюсь, что мера привлечет их», — сказал глава региона.

Он привел дополнительные аргументы в пользу отказа от утилизационного сбора.

«У нас время уборки в этом году 10 дней было. Пример с Лужковым, когда ты не можешь ждать месяц-два, тебе нужно послезавтра, чтобы привезли запасную часть. У нас, к сожалению, пойменных земель больше, чем в Голландии, заниматься мелиорацией… у нас очень тяжелая история с почвой», — указал он.

В правительстве предлагают продлить режим ОЭЗ для региона почти на 60 лет: с 1 апреля 2031 года до 31 декабря 2095 года. Для функционирования ОЭЗ в Калининградской области также предлагаются особые условия.