Псков, 13 октября, 2017, 10:00 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников сегодня, 13 октября, был представлен в регионе. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, мероприятие состоялось в администрации Псковской области, его провёл полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Николай Цуканов. В представлении врио главы региона также участвовал Андрей Турчак, который 12 октября освободил должность губернатора Псковской области по собственному желанию.

Pskov.ru Врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова представил полпред в СЗФО Николай Цуканов

Зачитав указ президента о назначении врио губернатора, полпред отметил, что «эта процедура отработана, она не предполагает долгой дискуссии» и представил Михаила Ведерникова собравшимся.

«С ним мне довелось работать почти год, он был моим заместителем по Калининградской области — это отдельное решение было принято президентом. Это такой беспрецедентный случай, когда заместитель полпреда курирует единственный регион», — отметил полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе.

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Цуканов заявил, что в регионах «много схожего».

«Это, прежде всего, границы — которые объединять должны, но не всегда так получается, и Псковская область здесь не исключение. Там [в Калининградской области] — Польша, Литва, здесь — другие государства НАТО и Евросоюза. Непростая экономическая ситуация в регионах — транспортная, логистическая, демографическая. В Калинградской области есть свои, конечно, особенности — там есть море, здесь моря нет, но здесь есть близость к мегаполису. Все эти особенности знакомы Михаилу Юрьевичу», — подчеркнул Николай Цуканов.

Полпред отрекомендовал Ведерникова как человека «достаточно опытного и надёжного».

«Все поручения президента выполнялись неукоснительно, в те сроки, которые необходимо, а самое главное — не поверхностно, вникая во все особенности принятия решений», — отметил он.

Андрея Турчака полпред поблагодарил за «самоотверженную, результативную работу», подчеркнув, что Псковская область — непростой регион.

«Самое главное — сделать так, чтобы жители не уезжали отсюда», — напутствовал Цуканов Ведерникова. Он пожелал ему «не забывать о таком понятии как преемственность».

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«Торопиться нужно не спеша, принимая взвешенные, продуманные решения, опираясь на мнение жителей Псковской области», — заключил полпред.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин 12 октября принял отставку Андрея Турчака с поста губернатора Псковской области, которую Турчак возглавлял 8,5 года. Досрочно оставив пост губернатора, он получил назначение в руководстве «Единой России» — до партийного съезда он будет исполнять обязанности секретаря генсовета партии.

Временно исполняющим обязанности губернатора Псковской области назначен Михаил Ведерников — с февраля 2017 года он занимал пост заместителя полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе.