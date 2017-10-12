Михаил Ведерников начнёт работу в Пскове с совещания

Псков, , 18:31 — REGNUM Официальное представление Михаила Ведерникова в качестве временно исполняющего обязанности губернатора Псковской области состоится в пятницу, 13 октября, в актовом зале областной администрации. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, мероприятие начнётся в 9 утра.

Планируется, что затем Ведерников пообщается с журналистами, после чего проведёт совещание с руководителями органов исполнительной власти региона, посвященное социально-экономическому положению Псковской области.

Отметим, что прежнего руководителя Псковской области Андрея Турчака 13 октября также ожидает представление в новой должности: планируется, что он будет представлен членам генерального совета и президиума генсовета «Единой России» в качестве исполняющего обязанности секретаря генсовета.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, досрочную отставку Андрея Турчака с поста губернатора Псковской области по собственному желанию президент России Владимир Путин принял сегодня, 12 октября, назначив врио главы региона заместителя полпреда в Северо-Западном федеральном округе Михаила Ведерникова.

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