Брюссель, 13 октября, 2017, 09:09 — ИА Регнум. Решение Турции купить у России зенитно-ракетные комплексы С-400 — это проблема для США и НАТО, поскольку эти системы несовместимы с системами, используемыми альянсом. Об этом заявила постоянный представитель США при НАТО Кэй Бэйли в интервью газете The Washington Post.

Владислав Осипов ИА REGNUM С-400

По ее словам, эта сделка тревожит НАТО. Кроме того, Бейли напомнила про интересы Турции и США: сближение с Москвой ни в интересах Анкары, ни в интересах НАТО.

«С-400 несовместимы с системами НАТО, и это проблема», — сказала Бейли, отметив, что Анкара является «хорошим союзником» и ключевым партнером США в регионе.

Напомним, ранее Россия и Турция заключили контракт на поставку российских ЗРК С-400 «Триумф» Анкаре. Аванс был получен российской стороной 29 сентября, таким образом, контракт вступил в действие.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявлял, что в США на этот контракт отреагировали негативно, вплоть до того, что «некоторые были вне себя от злости». Тем не менее, республика принимала и продолжит принимать необходимые меры для обеспечения своей безопасности, сказал Эрдоган.

Свое недовольство по поводу этой сделки выразил и Пентагон. 6 октября официальный представитель Пентагона Мишель Балданза заявила, что тревога Вашингтона связана с угрозой оперативной совместимости с американскими оружейными системами.

Читайте также: Настоящая причина кризиса между Турцией и США

В Москве ответили на заявления США. 27 сентября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что ни у кого нет права критиковать Анкару и Москву за военно-техническое сотрудничество.

В настоящее время отношения Турции и США обострились из-за дипломатического скандала. США отреагировали на арест турецкими властями гражданина США, сотрудника американского консульства в Стамбуле по обвинению в «политическом и военном шпионаже», «нарушении Конституции», в «стремлении свергнуть турецкое правительство», а также в террористической деятельности.

Читайте также: Делегация Госдепа США посетит Турцию

Посольство США назвало безосновательное задержание своего сотрудника «деятельностью, подрывающей отношения двух стран», а консульские службы прекратили выдачу виз США для граждан Турции. Анкара же настаивает на том, что имеет право возбудить уголовное дело в отношении граждан Турции, и их служба в американском посольстве не может являться иммунитетом.

В свою очередь госсекретарь США Рекс Тиллерсон призвал Анкару доказать проступки граждан США, которым власти Турции предъявили обвинения. Тиллерсон выразил обеспокоенность задержанием граждан Турции и американцев в посольстве США в Анкаре и в первую очередь потребовал от турецкой стороны доказательств их вины.

Читайте также: Сначала докажите: США требуют обосновать арест своих дипломатов в Турции

Глава американской дипломатии «подчеркнул важность соблюдения транспарентности в том, что касается обвинений, выдвинутых правительством Турции, и призвал власти предоставить доказательства».

Еще одним препятствием к нормализации отношений является нежелание США выдать Турции Гюлена, о чем давно просит Анкара. Его считают виновным в путче в июле 2016 года, в ходе подавления которого погибли сотни людей. Последующие мероприятия правоохранительных органов привели к аресту или увольнению свыше 100 тыс. человек.