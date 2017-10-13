Южно-Сахалинск, 13 октября, 2017, 09:59 — ИА Регнум. На Сахалине, на фоне провальной официальной путины, началась та, которая всегда приносит прибыль: браконьерская. Реку Набиль — место обитания уникального краснокнижного сахалинского тайменя — перекрыли браконьерские сети. Спасают тайменя экологи — общественники, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Экологическая вахта Сахалина» Сахалинский таймень в браконьерских сетях

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«Экологическая вахта Сахалина» Набильский залив

Сахалинская река Набиль — место обитания краснокнижного сахалинского тайменя — буквально нашпигована браконьерскими сетями. На спасение уникальной рыбы вышли экологи-общественники — «Экологическая вахта Сахалина».

На надувной моторной лодке экологи обследовали реку.

«Ситуация очень тревожная. Мы обследовали южную часть Набильского залива и нижнее течение рек Набиль и Вази.

Набиль в районе ее разветвленной дельты — вся в сетях. В нескольких местах русло перегорожено от берега до берега, сети стоят и в самом заливе. Все обнаруженные сети мы сняли, вывезли на берег и уничтожили. В общей сложности — 6 сетей. В некоторых из сетей находились уже погибшие неполовозрелые таймени. Их оставили в реке. Когда снимали одну из сетей, к нам подъехала на двух моторных лодках группа людей. Но на вопрос «не ваши ли это сети?», они ответили отрицательно и поспешили ретироваться», — рассказал председатель «Экологической вахты Сахалина» Дмитрий Лисицын.

Между тем, ст. 258 ч.1 Уголовного кодекса РФ предусматривает наказание до 3 лет лишения свободы не только за вылов краснокнижного сахалинского тайменя, но и за приобретение, хранение, перевозку, продажу уникальной рыбы, а также — любых ее частей.

«Экологическая вахта Сахалина» Сахалинский таймень в браконьерских сетях

Недавнее исследование Сахалинского государственного университета показало, что именно в заливе Набиль и впадающих в него реках обитает одна из самых массовых и здоровых популяций сахалинского тайменя. Но даже она насчитывает не более 1,5 тыс. особей, способных приносить потомство.

Ученые подсчитали, что при существующем уровне браконьерства, когда в сутки уничтожается от 30 до 75 особей, «царь-рыба», именно так называют сахалинского тайменя, очень быстро исчезнет из бассейна Набильского залива. По самым оптимистичным прогнозам на этой уйдет лет 12, по самым реалистичным — не более 5.

«В последние годы Набильский залив и впадающие в него реки взяли под охрану Ассоциация устойчивого рыболовства северо-востока Сахалина и Федеральное агентство рыболовства. Они совместно в ходе лососевой путины пресекали там факты браконьерства. Но — лососевая путина закончилась и охрану свернули, тем более, что путина оказалась на редкость неудачной. Сейчас идет активный ход на нерест сахалинского тайменя, но охранять его некому», — поделился Дмитрий Лисицын.

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«Экологическая вахта Сахалина» Браконьерские сети с пойманным тайменем

Сахалинские экологи убеждены: чтобы спасти редчайшую царь-рыбу для будущих поколений, необходимо создать в районе Набильского залива региональный заказник. «Экологическая вахта Сахалина» с 2012 обращается по этому вопросу в правительство Сахалинской области. Удалось пока добиться того, что Набильский залив внесен в проект новой областной схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий. Его создание предусмотрено и Стратегией сохранения биологического Сахалинской области до 2025 года.

«Но воз и ныне там. Никаких практических шагов по созданию Набильского заказника до сих пор не сделано. Мы очень надеемся, что вчерашнее заявление в Москве губернатора Сахалина Олега Кожемяко о необходимости сохранения популяции лосося, о необходимости создания особо охраняемых природных территорий придаст действиям региональных властей дополнительный импульс. А пока необходимо срочно проводить рейды по спасению тайменя силами соответствующих государственных органов», — добавил Дмитрий Лисицын.

По мнению руководителя «Экологической вахты Сахалина», разговоры в данном случае о том, что на браконьерство идут люди от бедности, чтобы семьи кормить, неуместны.

«Для такой браконьерской рыбалки нужны хорошие лодки, мощные моторы, топливо, дорогое снаряжение. Все это стоит немалых денег. Так что уничтожают тайменя люди совсем не бедные», — подчеркнул эколог.

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Как сообщало ИА REGNUM, 21 октября в Южно-Сахалинске пройдет санкционированный митинг, посвященный острейшим проблемам островной рыбной отрасли, исчезновению популяции сахалинского лосося. Сахалинцы требуют убрать с рек РУЗы — рыбоучетные заграждения, которые используются не для научных целей, а для промышленного лова лосося и мешают рыбе проходить к нерестилищам. Жителей поддержал губернатор Сахалина Олег Кожемяко, который в ходе совещания в Москве с руководителем Росрыболовства Ильей Шестаковым обсудил данную проблему. В это же самое время островная комиссия по анадромным видам рыб, несмотря на многочисленные протесты и прошедшие «анти-РУЗовские» пикеты, выдала разрешение на установку дополнительных РУЗов. Таким образом, сегодня на Сахалине, на фоне рекордно-провальной путины, РУЗы установлены на 20 реках. Сахалинские рыбоводные заводы испытывают жесточайший дефицит икры, которую, впервые в истории Сахалина, решено завозить вертолетами с Итурупа.