Багдад, 13 октября, 2017, 08:03 — ИА Регнум. Американские инструктора продолжат военную подготовку курдских вооруженных сил, сообщает 13 октября Kurdistan.ru.

Курды

Целью обучения пешмерга со стороны военных США является продолжение ими борьбы с боевиками «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Данное заявление было сделано командующим операцией «Непоколебимая решимость» генерал-майором Робертом Уайтом. Операция проводится вооруженными силами США и их союзниками в Ираке и Сирии,

«Мы и дальше будем обучать пешмерга, чтобы они продолжили помогать коалиции в борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — подчеркнул генерал.

Райт отметил, что вооруженные силы Турции, как и прежде, воюют бок о бок с правительством Ирака против террористов. В том числе в районе Мосула, находящегося на границе с курдской автономией.

Напомним, 25 сентября в Иракском Курдистане прошел референдум о независимости. Несмотря на то, что порядка 93% жителей региона поддержали данную инициативу, мировое сообщество отнеслось к плебисциту негативно. В том числе и США, выступившие за территориальную целостность Ирака.