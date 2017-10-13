Нью-Йорк, США, 13 октября, 2017, 07:31 — ИА Регнум. Более тысячи противоракет появятся в США к 2022 году, а в перспективе превысит число боевых блоков на межконтинентальных ракетах России, заявил журналистам на полях первого комитета Генеральной ассамблеи ООН представитель Министерства обороны РФ Александр Емельянов.

ПРО США в море

По его словам, такое количество систем противоракетной обороны (ПРО) представляет угрозу для российского потенциала сдерживания, в особенности постоянно ведущихся работ по модернизации огневых комплексов.

«США к 2022 году получат в распоряжение более 1000 противоракет, в перспективе их количество превысит число боевых блоков на межконтинентальных ракетах России», — заявил Емельянов.

Представитель Минобороны отметил, что Вашингтон разрабатывает комплексы мгновенного глобального удара, которые даже без применения ядерных боеголовок позволят решать такие же задачи, что и стратегические ядерные силы.

Емельянов добавил, что радиолокационные системы (РЛС) США, предупреждающие о ракетно-ядерном ударе, перекрывают все возможные траектории полета российских баллистических ракет в направлении Соединенных Штатов. По его словам, такие РЛС находятся на морской базе около Аляски, в Румынии и Польше.

Кроме того, РЛС оснащены системы кораблей ПРО, что значительно повышает скорость и точность наведения на российские межконтинентальные баллистические ракеты и баллистические ракеты подводных лодок, а это, в свою очередь, повышает вероятность перехвата российских ракет.