Сан-Франциско, США, 13 октября, 2017, 04:29 — ИА Регнум. Лесные пожары в Калифорнии принесли максимальное число жертв за 84 года — число погибших от огня на севере штата уже превышает «рекорд» 1933 года, сообщает ABC News.

Лесной пожар

По информации на данный момент, от огня в округах Напа, Юба и Сонома уже погибло 29 человек. При этом несколько сотен человек числятся пропавшими без вести.

На данный момент огонь бушует на площади более 1500 квадратных километров. При этом точный ущерб от огня из-за скорости его распространения пока даже сложно подсчитать.

За прошедшие сутки только в городе Санта-Роза сгорело 2834 дома. До этого сообщалось об уничтожении огнем более 1500 зданий в округе Сонома. Суммарно более 16 000 зданий находятся в непосредственной близости от огня в округах Напа и Сонома.

Централизованная эвакуация была еще в начале недели проведена для 20 тыс. жителей штата, однако данной цифрой число бежавших от огня не ограничивается — во многих населенных пунктах жител самостоятельно принимают решение об эвакуации.

Опустение населенных пунктов уже привело к зафиксированным случаям мародерства, взломов и краж в жилых домах. Значительные территории севера Калифорнии буквально остались «без власти».

В результате разрушительного «сезона пожаров» в 2017 году в Калифорнии с весны текущего года сгорело уже более 34,5 тысяч квадратных километров территории.