Вашингтон, 13 октября, 2017, 04:07 — ИА Регнум. Ненависть среди американских граждан была посеяна с помощью компьютерной игры Pokemon Go связанными с Россией структурами, передает CNN.

Pax Ahimsa Gethen Протест чернокожих против полицейского насилия в США

Согласно данным журналистского расследования, действия американских властей связанные с Россией структуры пытались дискредитировать через интернет.

Для этого был запущен специальный проект Don't Shoot Us (по-русски — «Не стреляйте в нас»). В рамках этой кампании публично обсуждались случаи полицейского произвола американских правоохранителей по отношению к чернокожим гражданам.

Авторы расследования утверждают, что проект был запущен российским «Агентством интернет-исследований».

По их данным, в июле 2016 года на аккаунте в Tumblr стартовал конкурс на тему Pokemon Go. Организаторы его связаны с проектом Don't Shoot Us.

Суть игры состояла в том, чтобы ловить покемонов в точках, где происходили случаи насилия над чернокожими в США. Выловленных покемонов нужно было назвать в честь погибших от рук полиции граждан. Победителям обещали вознаграждение.

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Отметим, что абстрактные обвинения авторов «расследования» сделаны на фоне доказанных случаев полицейского произвола в США. За последние два года в США зафиксирован ряд случаев таких действий американской полиции, в результате которых были убиты безоружные граждане, в том числе и афроамериканцы.

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Эти случаи вызвали многочисленные акции протеста в США.

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