Приштина, Сербия, 13 октября, 2017, 03:15 — ИА Регнум. Власти отделившегося от Сербии края Косово намерены разработать «новую платформу для диалога» между Приштиной и Белградом, которая будет предусматривать обязательное участие в переговорном процессе США. Об этом 12 октября сообщил премьер-министр Косово Рамуш Харадинай.

Цитата из м/ф «Маугли». Реж. Роман Давыдов. 1973. СССР Переговоры при посредничестве

«Мы не можем продолжать диалог, если Америки нет за столом», — заявил Харадинай в интервью телеканалу KTV.

По его словам, новая переговорная платформа должна быть подготовлена «правительством Косово в консультации с экспертами в офисе президента», а затем внесена на утверждение в местный парламент.

Очевидно, что инициатива Приштины не могла быть не согласована заранее с её американскими покровителями, в особенности учитывая, что в конце сентября президент Косово Хашим Тачи посещал Вашингтон для переговоров с вице-президентом США Майклом Пенсом, в ходе которых просил о «дальнейшей поддержке США в укреплении международной субъектности, экономического развития и процесса евроатлантической интеграции Косово».

Между тем предложение о включении США в переговорный процесс не учитывает мнения Белграда, что дал понять первый вице-премьер и министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич, который назвал слова Рамуша Харадиная «заявлением для внутреннего пользования».

Добавим, что ранее президент Сербии Александр Вучич в ходе встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях 72-й сессии Генассамблеи ООН заявил, что Белград намерен «тесно координировать» с Москвой свои шаги по урегулированию косовского вопроса.

Переговоры между Белградом и Приштиной об урегулировании отношений проходят уже несколько лет при посредничестве главы дипломатии Евросоюза Федерики Могерини. Стороны заключили ряд соглашений, однако Белграду пока не удаётся добиться от албанских властей Косово исполнения важнейших пунктов, в том числе о создании в крае автономного Сообщества сербских муниципалитетов.

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