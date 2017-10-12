Сеул, 13 октября, 2017, 02:56 — ИА Регнум. Метеорологи из Южной Кореи не считают, что землятресение, зафиксированное вблизи ядерного полигона КНДР было рукотворным, передает Reuters.

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Флаг КНДР

Согласно заявлению Национального метеорологического агентства Южной Кореи, подземные толчки магнитудой 2,9 в районе полигона «Пунгери» не были связаны с какими-либо ядерными испытаниями, а являются природным землетрясением.

Тем не менее, землетрясение может являться одним из отложенных «афтершоков» после предыдущих ядерных испытаний Северной Кореи, последнее из которых было проведено 3 сентября и сопровождалось землетрясением магнитудой 6,3.

Напомним, 12 октября Национальная геологическая служба США зафиксировала землетрясение магнитудой 2,9 в Северной Корее.

Эпицентр подземных толчков находился на глубине 5 километров в 25 километрах от крупнейшего ядерного полигона КНДР «Пунгери» в уезде Кильджу, провинция Хамген-Пукто.