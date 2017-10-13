Москва, 13 октября, 2017, 09:16 — ИА Регнум. «Поскольку я нахожусь в аудитории идейной, то я думаю, что мы с вами солидарны в том, что нацию создают язык, культура, учитель и идейные усилия, а не зоологический анализ крови», — подчеркнул Колеров.

Иван Шилов ИА REGNUM Бандеровская Украина

Он также отметил, что вглядываясь в происходящие на Украине события, говоря о превращении части русского народа в антирусскую, враждебную политическую нацию, можно воочию наблюдать свершившиеся плоды этнического национализма.

«Итак, этнический враг налицо, он враг, потому что он разрушает саму полноту русского народа, русской истории, русской культуры. Но дань этому адскому костру, сжигающему наш народ, отдали почти все поколения, которые были до нас», — убежден историк.

Модест Колеров напомнил участникам конференции о событиях конца XIX — начала XX веков. Уже тогда украинство, рупором которого была национально ориентированная малороссийская интеллигенция, все великие русские украинского происхождения того времени — В.И. Вернадский, М.И. Туган-Барановский, Б.А. Кистяковский, В.В. Зеньковский и другие — требовали от России признания автономии:

«Эта политическая программа уже к 1917—1918 годам — состоявшийся конструкт. 200—300 аферистов, собравшихся весной 1917 года в Киеве и назвавшие себя Центральной Радой, создали квазигосударство, которому кланялось Временное правительство России. Ему кланялась и советская «коренизация» Украины. Закрывать глаза на этот внутренний корень зла, говоря только о том, что есть только австро-венгерское, польское, германское влияние — нельзя. Пока народ сам, с кровью не исторгнет из себя свои заблуждения, он не преодолеет этого», — отметил Колеров.

Завершая свое выступление, историк выразил свое несогласие с, как он выразился, мантрой современных российских властей о сохранении и спасении Украины в ее нынешних границах. Созданная советской властью большая Украина всегда будет Украиной этнического национализма, потому что другого стержня у нее нет и быть не может. Как Сталин приглашал идеолога украинского этнического примордиалистского национализма Грушевского к строительству Советской Украины, чтобы тот делал этническую державу, так в этом смысле и сейчас ничего не изменилось.

«Дай бог нашей такой-сякой-этакой, но безальтернативной власти освоить Крым, спасти Калининград и не сдать Курилы. Если они снова «спасут» Украину и посадят там очередного афериста типа Януковича, он точно так же предаст всё. Нет у нашего нынешнего государства сил переварить большую, националистическую Украину. Это надо честно себе сказать. Нужно дать событиям развиваться так, как они идут, и спасти только тех, кто сам сопротивляется нацизму», — заключил Колеров.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве состоялась научно-практическая конференция «Украинство — кем и зачем оно сконструировано», организованная движением «Суть времени». На конференции авторы одноименной монографии, активисты движения, рассказали о конструкте под названием «Украинство» как о многогранном проекте, внедряемом в сознание веками и нацеленном против России во всех смыслах этого слова.

Подробности читайте здесь: «Русофобский форпост»: Как «украинство» создавалось и чем грозит России?