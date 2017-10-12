Комрат, Молдавия, 13 октября, 2017, 00:36 — ИА Регнум. Башкан (глава) Гагаузии Ирина Влах призвала предоставить автономии не менее трех округов на выборах в парламент Молдавии. В противном случае, предупредила Влах, реформа и сами будущие выборы вызовут недоверие в регионе, передает корреспондент ИА REGNUM.

Gagauzia.md Заседание исполнительного комитета Гагаузии

Ирина Влах также обратилась к депутатам молдавского парламента из Гагаузии и председателю Народного собрания автономии, который участвует в работе комиссии по формированию одномандатных округов, с призывом не допустить ущемления интересов автономии при формировании одномандатных округов.

Башкан Гагаузии «оставляет за собой право привлечь внимание к этой проблеме зарубежных партнеров автономии по развитию, ОБСЕ, Совет Европы и другие международные организации, членами которых является Республика Молдова».

Как сообщало ИА REGNUM, в принятом парламентом Молдавии законе о переходе к смешанной системе выборов нет квоты для Гагаузии, хотя президент Молдавии Игорь Додон неоднократно обещал гагаузам, что она будет. В этой связи гагаузские общественники предложили бойкотировать молдавские выборы и референдумы.

Позже Додон заявил, что будет добиваться выделения Гагаузии квоты в три округа, однако не исключил, что их может оказаться два. А депутат парламента Молдавии от Демократической партии Николай Дудогло заявил, что для Гагаузии станет «маленькой победой» квота в три депутата в парламенте будущего созыва.