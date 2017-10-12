Москва, 12 октября, 2017, 22:22 — ИА Регнум. Малые дозы алкоголя способствуют профилактике атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний, заявила 12 октября журналистам министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

Пампео Массани. Виноделы

По словам министра здравоохранения, польза небольших доз алкоголя наглядно видна на примере Франции, где отмечается самый низкий уровень сердечно-сосудистых заболеваний.

Вероника Скворцова уточнила, что под категорию микродозы алкоголя подпадает 90 г в неделю в пересчете на чистый спирт, а употребление за тот же период объема алкоголя в 300 г спирта и более — опасно для здоровья человека.

«Это крайний фактор риска. Это не только алкогольные циррозы печени, это панкреатиты, артериальная гипертония, это инфаркты и т.д.», — рассказала журналистам Вероника Скворцова.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 сентября пресс-служба Минздрава РФ со ссылкой на российского министра здравоохранения Веронику Скворцову сообщила, что смертность населения России снизилась на 2,5% за восемь месяцев 2017 года.