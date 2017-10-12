Ереван, 12 октября, 2017, 21:24 — ИА Регнум. Для выяснения причин крупного пожара в Хосровском заповеднике в августе 2017 г. власти Армении, а точнее, министерство охраны природы, обратились и получили от США спутниковые снимки территории. Об этом заявил министр охраны природы Армении Арцвик Минасян в эфире радио Свобода. По его словам, снимки уже переданы следственному органу.

Google Карты Хосровский заповедник — вид со спутника

Спутниковые снимки понадобились, так как у министерства есть подозрения, что пожар в Хосровском заповеднике мог быть следствием злого умысла или халатности.

Минасян тем не менее затруднился сказать, кто мог намеренно поджечь лес.

«Мог иметь место антропогенный или техногенный фактор, но причина была не природной, то есть в те дни не было молнии или грозы. Здесь, возможно, был некий злой умысел или халатность. Я не исключаю даже неосторожность. Но всё это должно быть выяснено в ходе расследования», — заявил министр охраны природы.

В МЧС Армении также считают, что пожар в заповеднике вспыхнул вследствие «человеческой халатности» и продолжился «из-за невежества и неправильного выбора тактики пожаротушения». Об этим заявил министр по чрезвычайным ситуациям Давид Тоноян.

«Я в определенной степени критикую и свои службы, и в целом общую работу, которая тем не менее за очень короткий промежуток времени улучшилась», — заявил глава МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 августа в крупнейшем заповеднике Армении — «Хосровском лесу» вспыхнул пожар. По некоторым данным, сгорело около 30% заповедника, или 5000 гектаров.

Спустя два дня, когда значительная часть заповедника сгорела, власти Армении обратились за помощью к России. Прибывший в Армению самолёт Ил-76 МЧС России, оснащённый выливными авиационными приборами, совершил около 15 вылетов, и пожар удалось нейтрализовать, а затем и потушить.