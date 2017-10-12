Москва, 12 октября, 2017, 20:22 — ИА Регнум. Знаменитый российский оружейный концерн «Калашников» открыл онлайн-сервис по продаже оружия своего производства.

Kalashnikov.media Продукция концерна «Калашников»

Об этом было заявлено на Международной выставке «ARMS & Hunting — 2017».

Покупатели гражданского стрелкового оружия могут сделать заказ в интернет-магазине, а затем получить присланную покупку в ближайшей бренд-зоне концерна «Калашников».

В пресс-релизе концерна указано, что онлайн-магазин предоставит широкий ассортимент охолощенного, охотничьего, тактического оружия и его массо-габаритных макетов

На интернет-ресурсе для заказа клиент должен заполнить простую форму с указанием удобного места доставки.

Как сообщало, 25 сентября концерн «Калашников» показал демонстрационный полёт прототипа «летающего мотоцикла» — мультикоптера.