Москва, 12 октября, 2017, 19:37 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Наталья Поклонская публично обратилась к генеральному прокурору России Юрию Чайке в связи с комментарием патриарха Московского и всея Руси Кирилла и в очередной раз попросила внести представления в министерство культуры с целью отзыва прокатной лицензии на фильм «Матильда». Об этом депутат написала на своей странице в Facebook 12 октября.

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Наталья Поклонская

«Ранее в ответах подчиненныхВам прокуроров была ссылка на отсутствие официальной позиции РПЦ по ситуации вокруг проекта «Матильда». Сегодня она есть», сказала Поклонская.

Депутат в очередной раз попросила генерального прокурора «встать на защиту закона»:

«Прошу Вас, взять на личный контроль реализацию прокуратурой России полномочий, которых нет ни у Патриарха, ни у Муфтия, ни у депутата и людей, а есть у прокурора в силу закона».

Она считает, что этого ждут 90% населения России.

Напомним, сегодня, 12 октября, патриарх Кирилл прокомментировал скандально известный фильм «Матильда». Он призвал художников избегать домыслов, а также быть честными и добросовестными при работе с историческими фактами.

«Особенно домыслов, которые непросто являются фальшивкой, но еще и способны ранить огромное количество людей, как это произошло с еще не вышедшим на экраны, но уже ставшим печально известным фильмом», сказал патриарх Кирилл.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября 2017 года депутат Госдумы Наталья Поклонская отправила депутатский запрос Юрию Чайке с просьбой запретить организацию «Христианское государство» и внести представление министру культуры России с требованием отзыва прокатной лицензии на фильм «Матильда».