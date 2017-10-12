Чебоксары, 12 октября, 2017, 17:40 — ИА Регнум. Крематорий в Чебоксарах планируют запустить в 2020 году. Он будет построен возле деревни Яуши в Чебоксарском районе, сообщили ИА REGNUM в администрации столицы Чувашии.

BeSignNet Кладбище. Траур

Под крематорий определен земельный участок площадью 10 тыс. кв. метров на территории Большекатрасьского сельского поселения. Участок передан в аренду ООО «Экология» с начальной годовой платой в сумме 115 тыс. рублей с последующим увеличением до 118,45 тыс. рублей. Ввод в эксплуатацию построенного крематория запланирован на апрель 2020 года.

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Ранее сообщалось, что крематорий планируется запустить в 2018 году. МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства» ориентировочную стоимость крематорного комплекса мощностью до 2000 кремаций в год оценило в 120 млн рублей. Площадкой была выбрана территория кладбища №18 (возле деревни Яуши).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, городские кладбища №11 и №12 возле деревни Яуши были открыты в мае 2005 года. Земли, отведенные под захоронения на кладбище №11, использованы. В 2014—2015 годах под места будущих захоронений администрацией города приобретены восемь земельных участков по 2 га каждый. Новые участки примыкают к существующему городскому кладбищу.