Москва, 12 октября, 2017, 17:24 — ИА Регнум. Мотивы решения США по выходу из ЮНЕСКО весьма странные. Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 октября, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Флаг США

«ЮНЕСКО — мировая организация по защите культурных ценностей. По сути, это «культурное» измерение ООН. Важнейшей задачей ЮНЕСКО является сохранение мирового культурного наследия, и выход США означает игнорирование многолетних мировых традиций в этой сфере», — отметил парламентарий.

«Никакой национальный фактор не может быть побудительным в этом случае. Непонятно, странно и очень жаль», — заключил он.

В Совфеде решение США покинуть ЮНЕСКО не считают простым продолжением политики президента США Дональда Трампа «выходить из всего, что не приносит прямую пользу Америке». У Вашингтона давний и болезненный «зуб» на эту гуманитарную организацию в системе ООН, поскольку она в 2011 году приняла в свой состав Палестину, напомнил глава комитета Госдумы по международным делам Константин Косачёв. В знак протеста тогда США (вместе с Израилем) отказались от финансирования ЮНЕСКО, а это более пятой части ее бюджета. Пострадали в первую очередь те программы, которые инициировали сами США, в их числе, например — программа изучения истории Холокоста, напомнил он.

12 октября 2017 года Госдепартамент уведомил генерального директора ЮНЕСКО Ирину Бокову о решении США выйти из организации и о намерении создать постоянную миссию наблюдателей в ЮНЕСКО, говорится в заявлении. Решение «отражает обеспокоенность США ростом задолженностей в ЮНЕСКО, необходимостью проведения фундаментальных реформ в этой организации и сохраняющейся в ЮНЕСКО антиизраильской предвзятостью», следует из заявления начальника пресс-службы американского Госдепартамента Хезер Науэрт.