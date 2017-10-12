Москва, 12 октября, 2017, 17:17 — ИА Регнум. В Совфеде решение США покинуть ЮНЕСКО не считают простым продолжением политики президента США Дональда Трампа «выходить из всего, что не приносит прямую пользу Америке».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дональд Трамп

У Вашингтона — причем не только при Трампе — давний и болезненный «зуб» на эту гуманитарную организацию в системе ООН, поскольку она в 2011 году приняла в свой состав Палестину, напомнил глава комитета Госдумы по международным делам Константин Косачёв. В знак протеста тогда США (вместе с Израилем) отказались от финансирования ЮНЕСКО, а это более пятой части ее бюджета. Пострадали в первую очередь те программы, которые инициировали сами США, в их числе, например, программа изучения истории Холокоста, напомнил он.

«В данном случае ничуть не удивляет, что Трамп, в остальном отказывающийся от наследия Обамы, здесь, напротив, охотно развил его дело и решил довести его до формального отказа от участия в ЮНЕСКО», — констатировал сенатор.

Однако даже в череде прочих отказов Вашингтона от продолжения своих международных обязательств этот шаг выглядит весьма одиозно, признал Косачёв, это, по его мнению, «поведение реального изгоя, а не ответственной международной державы, коей себя повсеместно презентуют сами США».

«Пользы здесь для США никакой (кстати, они сами входят в десятку стран с наибольшим числом объектов всемирного наследия ЮНЕСКО — их более 20), а вот удар по своей претензии на, прежде всего, моральное лидерство в мире они нанесли серьезный», — написал Косачёв в соцсети.

«Если бы мы руководствовались логикой «чем хуже (для США), тем лучше», то, наверное, могли бы порадоваться этому очередному «самострелу» команды Трампа. Однако в данном случае никакой радости от этого нет, и мы были бы заинтересованы в том, чтобы США остановили свою «гонку выходов» из соглашений и организаций, которая всё больше превращает их в безответственного и неуправляемого мирового игрока, не чувствующего себя связанным никакими правилами, кроме своих собственных. Такая Америка не только не мировой лидер, но всё более деструктивная сила даже для собственных союзников», — заключил он.

12 октября 2017 года Госдепартамент уведомил генерального директора ЮНЕСКО Ирину Бокову о решении США выйти из организации и о намерении создать постоянную миссию наблюдателей в ЮНЕСКО, говорится в заявлении. Решение «отражает обеспокоенность США ростом задолженностей в ЮНЕСКО, необходимостью проведения фундаментальных реформ в этой организации и сохраняющейся в ЮНЕСКО антиизраильской предвзятостью», следует из заявления начальника пресс-службы американского Госдепартамента Хезер Науэрт.