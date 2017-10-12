Москва, 12 октября, 2017, 16:18 — ИА Регнум. В 2017 году субсидирование из федерального бюджета по программе софинансирования нуждающимся семьям, где есть три и более ребёнка, выделили для 50 регионов России. Москва в данный перечень не входит, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Министерства труда.

Foto.ru Многодетная семья

Как пояснили в ведомстве, ежемесячные денежные выплаты на третьего ребенка и последующих детей при федеральном софинансировании производятся только в регионах, соответствующих определенным требованиям, и Москва под эти критерии не подходит.

«Ежемесячные денежные выплаты при рождении третьего ребенка или последующих детей являются стимулирующей демографической мерой. В утверждаемый Правительством РФ перечень регионов, которым оказывается поддержка из федерального бюджета на данные ежемесячные выплаты, включаются регионы, соответствующие одновременно требованиям: величина суммарного коэффициента рождаемости ниже средней по Российской Федерации; наблюдается естественная и миграционная убыль населения. Вместе с тем абсолютно любой регион вправе самостоятельно устанавливать меры, стимулирующие рождаемость, а также оказывающие социальную поддержку семьям», — пояснили в пресс-службе.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно новому распоряжению Правительства РФ от 6 октября №2184-р, субсидии из федерального бюджета на софинансирование ежемесячных выплат нуждающимся семьям при появлении третьего или последующих детей будут увеличены на 526,3 млн рублей. Субсидии получат 25 регионов РФ, где отмечается увеличение числа многодетных семей. Москва в данный список не попала, несмотря на то, что за 2016 и 2017 годы в столице значительно увеличилось количество семей с тремя и более детьми.

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