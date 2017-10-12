Страсбург, Франция, 12 октября, 2017, 14:59 — ИА Регнум. Из резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по вопросу о принятом на Украине законе об образовании после голосования по поправкам было убрано положение, касающееся предложения Киеву пересмотреть закон. Об этом свидетельствует резолюция, подготовленная на основе доклада эстонского депутата Андреса Херкеля.

Josh Janssen Закон о госязыке

Документ, выражающий обеспокоенность ПАСЕ в связи с дискриминационным законом, был принят большинством голосов. По мнению парламентариев ПАСЕ, документ нарушает баланс между государственным языком и языками национальных меньшинств Украины.

Кроме того, в ПАСЕ справедливо отметили, что новый закон «влечет за собой серьезное сокращение прав, ранее признававшихся за «национальными меньшинствами» в том, что касается их собственного языка обучения».

Единственное, что ПАСЕ рекомендовала Киеву сделать — это «переосмыслить проблему образования на языках меньшинств», а в качестве модели должна быть использована модель двуязычного образования для всех людей, принадлежащих к «коренным народам Украины» и «национальным меньшинствам».

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Речь идет о том, чтобы, например, обеспечить минимум 60% учебного времени на украинском языке и до 40% — на языке меньшинств. Кроме того, Киеву рекомендовано обеспечить выполнение рекомендаций Венецианской комиссии, которые должны быть готовы в декабре.

О противоречии закона европейскому праву и дискриминации нацменьшинств заявил в ходе дебатов глава венгерской делегации в ПАСЕ Золт Немет. По его мнению, ситуация в западных областях Украины, где проживает в том числе и венгерское нацменьшинство, может быть дестабилизирована этим законом.

«Нам надо продолжить оказывать давление на наших украинских друзей, чтобы они оставались на базе европейских ценностей», — резюмировал Немет.

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Молдавский депутат Влад Батринча назвал то, что происходит на Украине «диким пещерным национализмом». ПАСЕ, по его мнению, должно не просить, а требовать от Киева отмены закона об образовании. Отмены закона требовали и другие политики.

За принятие резолюции после поправок высказались 82 парламентария, против —11, еще 17 воздержались. Всего в голосовании приняли участие 110 парламентариев ассамблеи.

Отношения Украины и ряда стран ЕС обострились после принятия Киевом скандального закона об образовании, согласно которому с пятого класса все граждане страны должны проходить обучение на украинском языке. Это решение вызвало протесты многих стран Евросоюза, в том числе Венгрии, которая заявила о приложении всех усилий для отмены евроинтеграции Украины.

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Свою позицию Будапешт заявил предельно четко: по словам министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, Венгрия не приемлет компромиссов и будет бороться против закона об образовании до конца. Также против закона выступили в Молдавии, Болгарии, Греции и Румынии.

Следствием принятия этого закона могут стать европейские санкции, международное давление и даже венгерская автономия на западе Украины. Однако, напомним, что резолюцииПАСЕне обязательны для исполнения, они носятрекомендательный характер.