Москва, 12 октября, 2017, 14:15 — ИА Регнум. Бывший губернатор Псковской области Андрей Турчак назначен исполняющим обязанности секретаря генерального совета партии «Единая Россия», сообщает телеканал «Россия 24». О назначении Турчаку в ходе рабочей встречи лично сообщил председатель партии Дмитрий Медведев.

Er.ru Встреча Дмитрия Медведева с Андреем Турчаком

Медведев отметил, что о возможности перехода на партийную работу он с Андреем Турчаком вёл речь ещё на прошлой неделе, а сейчас это стало «юридически возможно». Он подчеркнул, что исполнять обязанности секретаря генсовета партии Андрей Турчак будет до съезда, который и рассмотрит его кандидатуру на этот пост.

Турчак, в свою очередь, заявил, что для него предложенная должность в партии — «высокое доверие», и «он сделает всё, чтобы это доверие оправдать».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Андрей Турчак с февраля 2009 года был губернатором Псковской области. Его досрочную отставку сегодня, 12 октября, принял президент России Владимир Путин. Временно исполняющим обязанности губернатора Псковской области назначен 42-летний заместитель полпреда по Северо-Западному федеральному округу Михаил Ведерников, который в полпредстве курировал вопросы развития Калининградской области.