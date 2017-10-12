Ростов-на-Дону, 12 октября, 2017, 14:25 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону существует не один десяток зданий, представляющих историческую ценность. До Великой Отечественной войны это вообще был красивейший город, но, по официальным данным, Ростов-на-Дону вошёл в десятку российских городов, наиболее пострадавших от военных действий. Рассматривая дореволюционные фотографии южной столицы, всё время натыкаешься на шедевры архитектуры.

ИА REGNUM Стены каменного склада

Пострадал город и позднее — в 2010 году. По каким-то неведомым причинам 200 памятников архитектуры были сняты со своего статуса. Сейчас, чтобы придать уникальным строениям статус культурного наследия, приходится прикладывать титанические усилия. Эту работу прежде всего ведут общественники, стремящиеся сделать свой город ещё краше. Одно из недавних открытый принадлежит членам Общественного совета при министерстве культуры Ростовской области Александру Сушкову и ростовскому краеведу Любови Волошиновой, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Речь идёт о строении, расположенном на территории знаменитых «Парамоновских складов» на улице Береговой. Это склад портовой каменный, возведённый на рубеже 18—19 веков. Он имеет богатую историю, но только теперь его удалось осознать, как памятник, и он вошёл в перечень объектов культурного наследия Ростовской области.

ИА REGNUM Стены склада

«Теперь появилось самое старинное здание Ростова-на-Дону. Ни одного сохранившегося здания этой эпохи больше у нас нет. Мы изучили строение, нашли очень точные стилистические аналоги, которые подтвердили, что здание принадлежит той эпохе. Затем была подана заявка по зданию, которое многие воспринимали просто как руины, чтобы его признали памятником культуры. Информация о складе, подкреплённая фотоснимками, была выложена на архитектурных сайтах. И вдруг откликнулся доктор искусствоведения, профессор Московского архитектурного института, который подтвердил, что здание было построено в 18 веке. Это укрепило нас в собственной правоте», — отметил Александр Сушков.

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По его словам, этот склад к «Парамоновским складам» отношения не имеет. Об этом говорят крошечные помещения и толщина стен до двух метров (любую осаду могут выдержать). Также в здании — особые окна — с раструбами, как при обороне крепостей делались. Строение обладает и рядом других фортификационных признаками. Все говорит о том, что для хранения зерна (а «Парамоновские склады» были именно зернохранилищем) оно не подходило, у него было другое назначение.

ИА REGNUM Территория склада

«На фасаде здания над дверьми, окнами есть металлические кованные кольца, с помощью которых, скорее всего, крепили навесы и можно было поднимать грузы. Кроме того, под зданием есть кирпичные арки, через которые текут родники, обходя фундаменты. В средней секции в северной стене находится вход в подземелье. Уже в 18 веке люди учитывали многие природные обстоятельства при строительстве, в том числе оползневые процессы, и возводили подпорные стены для склона. Мы нашли карту 1929 года и оказалось, что за этой стеной ещё идёт мощная подпорная стена. Её полное функциональное предназначение ещё предстоит исследовать при раскопках», — сообщил собеседник.

ИА REGNUM Объявление

Как сообщало ИА REGNUM, судьба «Парамоновских складов», расположенных на набережной Ростова-на-Дону, до сих пор остаётся загадкой. По-прежнему нет утверждённого проекта реконструкции памятника культуры федерального значения, есть только десятки замечаний к предложенным эскизам. Уже очевидно, что к чемпионату мира по футболу 2018 года комплекс реконструирован не будет. Тем временем здания постепенно разрушаются.

Недавно в результате торгов у складов появился новый хозяин, а вместе с этим обозначилась и новая надежда, что памятники сохранят, родниковую купальню сделают, и появится удивительный парк-музей. Некоторые переговоры по этим вопросам подтверждают это. Но, как всегда, возможно это будет только при активных конструктивных действиях общественности.