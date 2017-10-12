Сочи, Краснодарский край, 12 октября, 2017, 13:22 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с Михаилом Ведерниковым, в ходе которой информировал о решении назначить его временно исполняющим обязанности губернатора Псковской области. Об этом сегодня, 12 октября, сообщает пресс-служба главы государства.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с Михаилом Ведерниковым

Ведерников с февраля 2017 года занимал пост заместителя полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе. В этой должности он курировал вопросы Калининградской области.

Андрей Турчак, возглавлявший Псковскую область 9,5 лет, освобождён от своей должности досрочно — его полномочия истекали в 2019 году.

Справка. Михаил Ведерников родился 7 марта 1975 года в Ленинградской области.

В 1998 году окончил Северо-Западную академию государственной службы Российской академии государственной службы при президенте Российской Федерации.

С 2000 года был первым заместителем председателя РО ООО «Молодежное Единство» Ленинградской области, в 2001—2005 годах — депутат муниципального собрания муниципального образования «Выборгский район Ленинградской области», в 2005 — 2009 годах — депутат Совета депутатов муниципального образования «Выборгское городское поселение». В 2006—2010 годах был председателем Общественной молодежной палаты при Законодательном собрании Ленинградской области.

С 2007 по 2010 годы — заместитель, первый заместитель руководителя регионального исполкома Ленинградского областного регионального отделения партии «Единая Россия».

С марта 2010 года по декабрь 2012 года — советник департамента региональной политики, начальник департамента по работе с регионами Южного и Северо-Кавказского федеральных округов Управления президента Российской Федерации по внутренней политике.

С декабря 2012 по февраль 2017 года — заместитель полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе. С февраля 2017 года — заместитель полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе.