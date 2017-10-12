Вашингтон, 12 октября, 2017, 13:05 — ИА Регнум. Сенатор-республиканец Джон Маккейн и сенатор-демократ Бен Кардин обрушились с критикой на администрацию президента США Дональда Трампа за то, что она не соблюдает сроки введения санкций против России.

Iranreview.org Санкции

«Задержка ставит под сомнение приверженность администрации Трампа законопроекту о санкциях, который был подписан более двух месяцев назад, после нескольких месяцев публичных дебатов и переговоров в конгрессе. У них было много времени, чтобы объединить свои усилия», — говорится в совместном заявлении сенаторов в среду, 11 октября.

К 1 октября законопроект о санкциях Маккейна-Кардина требовал от администрации уточнить, какие цели будут определены и наказаны «как часть оборонных и разведывательных секторов России». Администрация не сделала этого.

Законопроект призван заставить президента Трампа «наказать Россию за вмешательство в президентские выборы 2016 года», и законодатели опасаются, что президент будет чрезмерно снисходителен.

Маккейн и Кардин направили письмо Трампу, напомнив ему о крайнем сроке 29 сентября, сообщает американское издание The Hill.

Также издание пишет, что в тот же день — 29 сентября — Трамп выпустил меморандум, в котором делегировал большинство обязанностей и полномочий по принятию решений, изложенных в законопроекте, членам Кабинета министров. В частности, Трамп передал полномочия определять, кого считать «военным объектом или объектом разведки», госсекретарю Рексу Тиллерсону.

Согласно заявлению, дуэт сенаторов считает, что администрация медленно выполняет ответные шаги в отношении России.

«Не наблюдается значительных дипломатических усилий, чтобы вовлечь наших европейских союзников и… усилить давление на Москву. Позиция Конгресса была ясной, что нашло отражение в подавляющей двухпартийной поддержке данного законодательства», — говорится в совместном заявлении сенаторов.